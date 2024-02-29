Reklam panellerini sahte linkle ele geçiriyorlar

Dolandırıcıların, büyük markaların çalışanıymış gibi davranarak sahte profiller oluşturup, ajanslar, freelance çalışanlar veya sektörde faaliyet gösteren diğer temsilcilerle iletişime geçtiğini söyleyen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Dolandırıcılar, genellikle milyonlarca bütçeye sahip olduklarını iddia ederek iş tekliflerinde bulunuyorlar. İlk aşamada işle ilgili aşırı abartılı bilgiler vererek güven kazanmaya çalışan dolandırıcılar, daha sonra kurbanlarına bir dosya gönderme bahanesiyle yaklaşıyorlar. Gelen sahte linklerle dolandırıcı kurbanının bilgisayarındaki kritik tüm bilgilere ulaşarak markaların profillerini ele geçiriyorlar” dedi.

İnternet ve sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık hileleri, şimdi de dijital pazarlama sektörünü etkiler hale geldi. Sahte bir mail ile bilgisayara erişmeye çalışan dolandırıcılar, markaların tüm kritik ve riskli verilerine ulaşıyor. Bu dolandırıcılık yöntemi, markaların tüm hesap ve kredi kartı bilgilerinin olduğu reklam panellerinde dönüşü olmayan zararlara yol açabiliyor.

Bu tarz dolandırıcılık mesajlarının her gün en az 2 defa aldıklarını söyleyen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, yaşanan senaryoları şöyle anlattı: “Bir büyük markanın çalışanıymış gibi profiller oluşturarak sosyal medya platformlarında aktif hale gelen dolandırıcılar, reklam ajansları, freelance çalışanlar ve benzer sektörlerde hizmet veren temsilcilere mesaj veya e-posta göndererek dolandırma sürecini başlatıyorlar. Genellikle içeriğinde ciddi bütçeleri olduğunu, milyonlarca lira değerinde projeleri olduğunu belirten dolandırıcılar, işi abartarak ilgi çekmeye çalışıyorlar. Ajanslar, freelance çalışanlar ve sektördeki profesyoneller, gerçek bir marka temsilcisi olduğunu düşünerek cevap verip görüşmeyi kabul ediyorlar. Ancak, görüşme öncesinde dolandırıcılar, maillerle veya mesajlarla bir dosya göndererek incelemenizi istiyorlar. Bu dosya içinde bir link bulunuyor ve bu link maalesef risk içeriyor. Linki tıkladığınızda, bilgisayarınızdaki çeşitli bilgilere erişmeye çalışan dolandırıcılar, reklam ajanslarının panellerini ele geçirmek veya sektörle ilgili verilere ulaşmak gibi hedeflere yöneliyorlar. Dolandırıcılar, dosyayı indirdiğinizde doğrudan cihazınıza erişerek tarayıcı bilgileri ve diğer verilere ulaşmaya çalışıyorlar. Ele geçirdikleri reklam hesabıyla içerde bulundurulan ödeme yöntemleri ile on binlerce TL harcama yapıp işletmeyi zarara uğratıyorlar.”

Bu dolandırıcılık yönteminden korunmanın yollarını da anlatan Kaplan, “ Öncesinde mail atan kişi hangi kurumdan ulaşıyor ve o kişi gerçekten kurumda çalışıyor mu, bunu telefon yoluyla konuşarak teyit etmek gerekiyor. Aynı zamanda kişiyi sosyal medya platformları üzerinden kontrol ederek, çalıştığı kurum iki defa teyit edilmeli. Sonrasında atılan linklerin uzantısı dikkatlice kontrol edilmeli. Güvenilir olduğuna inandığınız linklerin ardından açılan dosyaların spam dosyası olup olmadığı kontrol edilmeli. Gelen her maile güvenmemeli, kontrol mekanizmalarını çalıştırıp doğru bir hamle yapmak gerekiyor. Aksi takdirde her çalışanın bilgisayarı onlarca markanın gizli ve riskli bilgileriyle dolu. Hem maddi hem de manevi kayıplar ajans ve çalışan güvenini tehlikeye atabilir ”açıklamasında bulundu.