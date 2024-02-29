Ergin'den geleneksel pazaryeri ziyareti

Ayvalık Belediye Başkanı, Mesut Ergin, Sarımsaklı Salı Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafın istek ve sorunlarını dinleyen başkan Ergin: "“Gönülden gönüle sohbetlerimizde, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını dinledik. Sarımsaklı’da yapacaklarımızı

konuştuk” dedi.

Birlikte dürüstlükle, çalışkanlıkla hizmete, geleceğin Ayvalık’ı, Ayvalık’ın da geleceği için çalışmaya devam edeceklerini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, KüçükköyMahallesi Sarımsaklı Pazaryeri'ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların talep ve isteklerini not alan Başkan Ergin pazarcı esnafına hayırlı işler diledi. Başkan Ergin Pazarcı esnafından ve alışveriş yaptı vatandaşlarla sohbet etti, sıkıntılarını paylaştı, belediye olarak yapılabilecek hizmetler üzerine onlardan gelen görüş ve önerileri dikkate aldı.

Fırsat buldukça pazaryeri'ne giderek esnaf ile sohbet eden, alışveriş yapan vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Ergin, bu geleneği Sarımsaklı Pazaryeri’nde de sürdürdü. Başkan Ergin, pazar alışverişinin uzun yıllardır

bir aile geleneği olduğunu söyledi.