Utangaçlık mı, sosyal fobi mi ?

Utangaçlık, yaygın ve normal bir kişilik özelliğidir. Yeni insanlarla tanışma, toplum önünde konuşma ve performans gösterme gibi belirli durumlarda ortaya çıkar. Sosyal fobi ise ruhsal bozukluktur. Sadece belirli durumlarda değil, çoğu sosyal durumda ortaya çıkar.

Sosyal fobi, utangaçlığa oranla daha yoğun bir kaygı problemi yaratır. Sadece belirli durumlarda değil, çoğu sosyal durumda ortaya çıkar. Oysa utangaçlık genellikle hafif bir rahatsızlık duygusu yaratır ve çoğu insan zaman zaman utangaçlık hissedebilir. Sosyal fobi ise kişiyi sosyal ortamlardan kaçınmaya yönlendirir. Günlük yaşamda işlevselliği bozabilir.

2024 Yılı için mevcut verilere göre, sosyal fobinin kadınlarda erkeklere oranla daha yaygın olduğu görülmektedir. Üstelik dünya genelinde her 13 bireyden 1’i hayatının belli bir döneminde sosyal fobi yaşamaktadır.

Sosyal fobiyi utangaçlıktan ayıran en önemli belirtileri ise

-Başkaları ile konuşurken veya tanışırken terleme, titreme veya kızarma

-Kalp çarpıntısı veya nefes darlığı

-Mide bulantısı veya mide krampları

-Kaçma ihtiyacı hissedilen sosyal ortamlar

-Baş dönmesi veya bayılma hissi

Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız,''Sosyal fobi ile başka çıkmak için ise sosyalleşmeden kaçınmamalı, nefes egzersizlerini denemeli, olumlu düşünmeye kişi kendini teşvik etmelidir. Sosyal fobiniz olduğunu düşünüyorsanız bir ruh sağlığı uzmanından destek almanız gerekmektedir.'' dedi.