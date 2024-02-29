Redmi Note 13 Türkiye'de satışta

Redmi Note 13 Serisinin yenilenen kamera sistemi ile çekilen her kare ikonik hale geliyor. Fotoğrafçılık alanında farklı ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanan Redmi Note 13 Serisi, çok yönlü ve geliştirilmiş bir kamera sistemiyle öne çıkıyor. Temel model olan Redmi Note 13, daha ayrıntılı inanılmaz görüntüler sunmak için 3x kayıpsız yakınlaştırma özelliğine sahip 108 MP ana kamera içeriyor ve kullanıcıların fotoğraflarını özelleştirmeleri için kapsamlı filmCamera filtreleriyle birlikte geliyor.

108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş kamera ve 2 MP makro kameradan oluşan üçlü kamera kurulumuna, 16 MP selfie kameraya sahip cihaz, Xiaomi Imaging Engine ile destekleniyor. Genel olarak, yeni nesil fotoğrafçılık ve güçlü görüntü işleme özellikleri sağlıyor ve her fırsatta ikonik görüntüler yakalama konusunda mükemmel bir seçenek haline geliyor.

Üstün netlik, AMOLED ekran ve 120Hz'e kadar yenileme hızı

Redmi Note 13, birinci sınıf kullanıcı memnuniyeti için ultra ince çerçeveleriyle modaya uygun, şık bir tasarıma sahip. Ayrıca gelişmiş bir kullanıcı deneyimi ve sürükleyici görüntüleme için yüksek kaliteli bir ekran sunuyor. Redmi Note 13 süper net bir FHD+ AMOLED ekran içeriyor. Ayrıca, 120Hz yenileme hızı sayesinde gecikme olmadan sorunsuz kaydırma sağlıyor ve tüm görüntüleme deneyimleri daha akıcı, daha net ve daha keyifli hale geliyor.

Uzun süreli izleme sırasında daha fazla konfor ve koruma için TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık, Titreşimsiz Ekran ve Sirkadiyen Dostu sertifikasyonlarına sahip. Okuma modu gibi çeşitli göz koruma özellikleri içeriyor ve diğer iyileştirmeler arasında seriye ilk kez eklenen kullanışlı ekran içi parmak izi sensörü1 de yer alıyor. Ayrıca, mühendislik ve tasarım alanındaki iyileştirmelerle Redmi Note 13, zorlu koşullarda kolay kullanım için IP54 toza ve su sıçramalarına dayanıklılık2 sunacak şekilde yükseltildi.

Daha fazla performans için üst düzey işlemcilerle donatıldı

Yüksek performanslı Redmi Note 13, kullanıcıların cihazlarının keyfini gün boyu çıkarabilmelerini sağlayan uzun ömürlü pillerin yanı sıra mevcut en güçlü işlemcilerden bazılarını içeriyor. Daha fazla rahatlık için kutusunda 33W hızlı şarj destekleyen bir adet şarj cihazı yer alıyor.

Temel model olan Redmi Note 13 uzun ömürlü 5.000mAh pil4 ve güçlü yonga setiyle etkileyici bir performansa sunuyor. Redmi Note 13 Serisi, dünyanın dört bir yanındaki akıllı telefon kullanıcılarının uygun fiyatlarla amiral gemisi özelliklerinin keyfini çıkarmasını sağlamak için popüler Redmi Note serisini daha da ileri taşıyor.

Sorumluluk Reddi

-Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro ve Redmi Note 13'te bulunan ekran içi parmak izi sensörü.

-IP54'e sahip cihaz, normal kullanım koşullarına karşılık gelmeyen belirli laboratuvar koşulları altında toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olacak şekilde test edilmiştir. Garanti, test koşulları dışındaki koşullardan kaynaklanan sıvı hasarlarını kapsamaz. Daha fazla bilgi için lütfen Xiaomi'nin resmi web sitesine bakın.

3-Kutuya şarj cihazının dahil olup olmayacağı pazarlara göre değişiklik gösterebilir.

- mAh cinsinden değer, pil kapasitesinin tipik değerini ifade eder.