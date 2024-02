"Ucuz et kuyruğunun sorumlusu sizsiniz"

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Yozgat’ta Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazası önünde sabahın ayazında başlayan ucuz et kuyruğu üzerinden artan yoksulluğa dikkat çekti. Vatandaşların et yiyebilmek için sabah saat 09.30’da açılan mağazanın önünde saatler öncesinden sıraya girdiğini ifade eden Yaşar, esnafın da üreticinin de tüketicinin de sıkıntı yaşadığını vurguladı.

ESNAFIMIZ DA ÜRETİCİMİZ DE SIKINTIDA

Günlük yapılan zamlarla alım gücünün düştüğünü dile getiren Başkan Yaşar, “ Türkiye’nin her yerinde uzun kuyruklar var. Vatandaşımız ekmeği, eti daha ucuza alabilmek için saatlerce kuyruklarda bekliyor. Sadece vatandaşımız değil, esnafımız da üreticimiz de sıkıntı içinde. Üretimi bitirdiler. Bugün Yozgat’ta gördüğümüz ucuz et kuyruğunun sorumlusu ‘Şu anda ülkeyi kimler yönetiyor? Bizler yönetiyoruz’ diyen iktidardır” dedi.

1 NİSAN SABAHI DAHA ZOR BİR TÜRKİYE’YE UYANACAĞIZ

İktidarın “oy yoksa hizmet de yok” sözlerini anımsatan Başkan Yaşar, Yozgat’ta iktidara yüzde 70’ten fazla oy çıktığına dikkat çekerek, “AKP’ye oy veren de vermeyen de krizden etkileniyor. Ülkenin kaynaklarını bir avuç zengin kullanıyor. Vatandaşımıza da hayat pahalılığı, yoksulluk kalıyor. Eğer 31 Mart seçimlerinde iktidarı halkımız uyarmaz ise, 1 Nisan sabahı daha zor bir Türkiye’ye uyanacağız” dedi. Başkan Yaşar, öncelikli hedeflerinin işsizlik, yoksulluk ve eşitsizliklerle mücadele olduğunu vurguladı.