Curoğlu’ndan Atatürk heykeline saldırıya kınama!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu, Akyazı İlçe merkezinde tören alanındaki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk büstüne yönelik çirkin saldırıyı kınadı.

Son dönemlerde Atatürk’e yönelik saldırılardaki artışa dikkat çeken Başkan Curoğlu, “Modernleşmenin mimarı Mustafa Kemal Atatürk son dönemlerde gerici çevrelerin hedefi haline geldi. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik saldırıların cezasız kalması cumhuriyet düşmanlarını cesaretlendirdi. Son olarak Akyazı İlçe merkezinde bir kişi Atatürk büstüne baltayla saldırdı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik sistematik saldırıyı gerçekleştirenler bilmelidir ki asla amaçlarına ulaşamayacaktır. Atatürk ilke ve devrimlerinin, laik cumhuriyetin bekçileriyiz. Atatürk'e ve O’nun mirasına yapılan hakaretlere sessiz kalmayacağız. Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyor, Atatürk’e hakaret edenleri, heykellerine saldıran zihniyeti lanetliyorum” dedi.