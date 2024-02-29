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Tokat'ta bahçede yangın

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler ormana yayılmadan söndürüldü.

Tokat'ta bahçede yangın mask
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, bir bahçede yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın bahçe çevresinde bulunan ormana yayılmadan söndürüldü. Jandarma ve itfaiye ekipleri çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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29 Şub 2024 - 03:01 DHA Tokat- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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