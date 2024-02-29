- Asayiş

Trafikte makas atan, sürücüye ceza

İstanbul Ataşehir'de D-100 Karayolu, Kadıköy istikametinde makas atarak ilerleyen hafif ticari aracın sürücüsüne 7 bin 819 lira ceza yazıldı.

Trafikte makas atan, sürücüye ceza mask
Trafikte makas atan, sürücüye ceza
Trafikte makas atan, sürücüye ceza
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İstanbul, Ataşehir'de  D-100 Karayolu istikametinde makas atarak ilerleyen 34 DN 4087 plakalı hafif ticari aracın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüsünün O.A. olduğunu belirledi. Ekipler tarafından yakalanan O.A.'ya, makas atmaktan 6 bin 439 lira, saygısızca araç kullanmaktan 690 lira, yakın takipten 690 lira olmak üzere toplam 7 bin 819 lira para cezası kesildi. Ayrıca O.A. Hakkında “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem başlatıldı.

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29 Şub 2024 - 02:42 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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