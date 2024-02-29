Kurum: "Genel başkanlarını sırtından, hançerlediler"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Arnavutköy'de muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Arnavutköy' de düzenlenen programda konuşan Kurum, “İstanbul'u bir basamak olarak görüp beraber yol yürüdükleri dava arkadaşımız dedikleri il başkanını, genel başkanını sırtından hançerlediler. Ablam dediği İYİ Parti genel başkanıyla düşman oldular. İşte böylesi bir anlayışla karşı karşıyayız. Biz eğer İstanbul'a eser üretmezsek, hizmet etmezsek, bu kararı 31 Mart'ta almazsak bugünkü yaşadığımız çilenin kat be kat fazlasını bundan sonraki süreçte yaşayacağız. Çünkü bunların İstanbul'a, İstanbullulara, Arnavutköy'e ilişkin bir hayalleri yok. Bir projeleri yok. Dertleri yok dertleri. Dert insanı yollara düşürürmüş. Dertli olacaksınız ki, siz bu hizmetleri yapmak için el ele vereceksiniz. Burada ne olduğu belli. Arnavutköy'de her mahallede bir ulaşım sorunu var. Bir İETT hattını koymaktan aciz bir yönetimle karşı karşıyayız. Bir otobüsü koyamıyorlar. Ama reklama geldi mi, reklam diz boyu. İsrafı bitirdik dediler, israfı bitirdik tabelalarına tam 175 milyon lira para harcadılar. Biz israf etmiyoruz dediler, iki günlük konsere tam 550 milyon lira para harcadılar. Düşünebiliyor musunuz? O parayı Arnavutköy'e harcasaydınız, Arnavutköy'ün İhtiyacı olan ulaşım hizmetini hızlı bir şekilde verirdiniz. Sorsanız engellendiler, sorsanız yaptırmadılar. Bir de örneğini gösterebilseler, biz de inanacağız. Maalesef gösterebilecekleri bir örnek yok. Heybeleri boş. İstanbul'da beş yılda herhangi bir hizmet yapmadılar" dedi.

“31 MART SEÇİMİ KRİTİK BİR SEÇİMDİR"

Yerel seçimlerin önemine değinen Kurum, “İşte bu 31 Mart seçimleri böylesine kritik bir seçim. 31 Mart'ta bir tarafta Ayasofya müze olsun diyenler, diğer tarafta Ayasofya'da ezanlar sonsuza dek yankılansın diyenler var. Bir tarafta biz Kaan'ımızı üretelim, İHA'mızı, SİHA'mızı yapalım, yerli, milli savunma sanayimiz ile İstanbul'a hizmet edelim diyenler var. Diğer tarafta da bu Kaan kalorifer peteği diyenler var. Bir tarafta İstanbul'un dönüşümüne ilişkin 650 bin konut yaparak İstanbul'un her mahallesinde tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacak olanlar var, diğer tarafta koca 5 yılda sadece bizim Arnavutköy'de yaptığımız sosyal konutların onda birini yapıp, depreme sırtını dönenler var. 31 Mart seçimi böyle kritik bir seçimdir. Bu seçimde biz eserden, hizmetten yana sandığa gittiğimizde tavrımızı net bir şekilde ortaya koymazsak eğer emin olun artık müdahale edemeyeceğimiz, geri döndüremeyeceğimiz bir sürece giriyoruz. Bir yerel seçime gidiyoruz. Hizmet seçiminin yapılacağı bir seçime gidiyoruz. Karşı tarafta bir hizmet siyaseti yok. Karşı taraf hala algıdan, reklam yana. Hala geleceği adına İstanbul'u basamak olarak kullanmaktan yana ama İstanbul küçük bir çocuk gibi, sevgi ister. Şefkat ister. O özlemle kendisine bakılmasını ister. Bunu sizlerle birlikte yapacağız. Sizlerle el ele verip inşallah bu hayallerimizi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.