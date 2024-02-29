- Asayiş

Ayakkabı imalathanesinde yangın korkuttu

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir iş merkezinde bulunan ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. 

Ayakkabı imalathanesinde yangın korkuttu mask
Ayakkabı imalathanesinde yangın korkuttu
Ayakkabı imalathanesinde yangın korkuttu
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İzmir, Bornova ilçesinde, 6088 sokakta bulunan 4 katlı bir iş merkezinin 3'üncü katında bulunan ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında binada bulunan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan 2 kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Dumandan etkilenen iki kişiden biri Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, diğeri  ise Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Soğutma çalışmasının sürdürüldüğü yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. 

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29 Şub 2024 - 02:24 DHA İzmir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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