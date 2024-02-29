Ayakkabı imalathanesinde yangın korkuttu

İzmir, Bornova ilçesinde, 6088 sokakta bulunan 4 katlı bir iş merkezinin 3'üncü katında bulunan ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında binada bulunan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan 2 kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Dumandan etkilenen iki kişiden biri Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, diğeri ise Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Soğutma çalışmasının sürdürüldüğü yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.