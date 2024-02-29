Altınok: "Sahte anketlere inanmayın"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Yenimahalle ve Altındağ ilçesinde faaliyet gösteren esnaf ve iş insanları ile bir araya gelirken, Altınok, konuşmasında belediye başkanının şehrin ticaretini ve ekonomisini geliştirebileceğini belirterek, "Belediye başkanı şehri geliştirir. Ama son 5 yılda yapılan bir tane organize sanayi bölgesi yok. Organize sanayi bölgesi için talep çok ancak yer yok. Ankara'da 10 tane sanayi bölgesi olsa tamamı dolar. Allah korusun olabilecek bir İstanbul depreminden dolayı Ankara'ya fabrikasını taşımak isteyen iş insanları var. Çünkü Ankara lojistik açıdan avantajlı. Bu avantajı şehrimizin ekonomisini geliştirmek için kullanacağız. Biz fuar alanımızı tamamlayacağız. Orada en az 20 bin kişi çalışacak. 10 tane organize sanayi bölgesi yapacağız. Orada da en az 250- 300 bin kişi çalışacak" dedi.

'GECE- GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ'

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan 5 yılda 300 milyarlık bütçeye karşılık gelecek eser ve hizmetin yapılmadığını ileri süren Altınok, şunları söyledi: "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının yönettiği bütçe 300 milyar. Üç buçuk milyar borcu vardı, şimdi 20 milyar oldu. 8 milyarlık gayrimenkul sattı. Ankara'da bu tutarda bir hizmet görüyor musunuz? Satılan gayrimenkul kadar bile Ankara'ya hizmet yapmadı. Ankara'da ulaşım ve büyük bir trafik problemi var. 5 yıl içinde Ankara'ya 600 bin araç girecek. 'Ben yol yapmadım' diyerek, bu trafik sorunu çözülmez. Tüm bu sorunları çözmek için gece- gündüz çalışacağız."