Kayseri'de tartışma sırasında, kendini vurdu

Kayseri'de, ailesiyle tartıştığı sırada elindeki tabanca ateş alan Kadir Ö. (43), kazara kendisini vurdu. Yaralanan Kadir Ö., hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi, Ulubatlı Caddesi'nde bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre Kadir Ö., henüz bilinmeyen nedenle ailesiyle tartıştığı sırada elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu sol bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.