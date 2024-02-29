- Asayiş

Araç, beton direğe çarptı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Araç, beton direğe çarptı mask
Araç, beton direğe çarptı
Araç, beton direğe çarptı
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Edirne’nin Keşan ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın elektrik direğine çarptı. Kazanın olduğu Yeni Mahalle’nin bir bölümüne yaklaşık 1 saat elektrik verilmezken, kaza, saat 21.30 sıralarında Yeni Mahalle Rasim Ergene Caddesi, Keşan Adalet Sarayı yakınlarında meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü M.C.K. (18) yönetimindeki 22 EF 279 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce yol kenarındaki beton dubaya daha sonra ise beton elektrik direğine çarparak savruldu. Kazada, sürücü M.C.K. ile araçta bulunan M.K., T.K. ve E.P. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Aracın çarptığı beton direğin eğilmesi sonucu Yeni Mahalle’nin bir bölümüne yaklaşık 1 saat elektrik verilemedi. TREDAŞ ekipleri, kaza nedeniyle yaşanan arızaya müdahale ederek, elektrik akımının yeniden verilmesini sağladı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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29 Şub 2024 - 01:28 DHA Edirne- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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