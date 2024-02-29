Park halinde duran otomobil yandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Bahar Caddesi'nde meydana gelen olayda, park halindeki otomobil, alev aldı. 38 AHU 208 plakalı park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevlerin etkisiyle otomobilin içinde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi. Park halindeki otomobilin yanında bulunan otomobilde de maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.