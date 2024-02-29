- Asayiş

Park halinde duran otomobil yandı

Kayseride, içerisinde 2 kişinin bulunduğu park halindeki otomobilde yangın çıktı. 2 kişi yaralı halde araçtan çıkarken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Park halinde duran otomobil yandı mask
Park halinde duran otomobil yandı
Park halinde duran otomobil yandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Bahar Caddesi'nde meydana gelen olayda, park halindeki otomobil, alev aldı. 38 AHU 208 plakalı park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevlerin etkisiyle otomobilin içinde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi. Park halindeki otomobilin yanında bulunan otomobilde de maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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29 Şub 2024 - 01:21 DHA Kayseri- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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