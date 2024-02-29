Apple'dan flaş karar

Konuya yakın bir kaynağın Salı günü Reuters'e verdiği demeçte, iPhone üreticisinin projeyi başlatmasından on yıl sonra Apple'ın elektrikli otomobil üzerindeki çalışmaları iptal ettiği belirtildi.

Şirketin hisseleri öğleden sonra yapılan işlemlerde yüzde 0,7 artış gösterdi ve işlem gününün başındaki kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Gelişmeyi ilk kez bildiren Bloomberg News'e göre, elektrikli otomobil projesinde çalışan birçok çalışan, firmanın yapay zeka (AI) bölümüne kaydırılacak.

Creative Strategies danışmanlık firmasının genel müdürü Ben Bajarin, "Eğer bu doğruysa, Apple GenAI'ye daha fazla odaklanacak ve bu, yatırımcılara şirketin platform düzeyinde AI konusunda rekabet etme çabaları ve yeteneği konusunda daha fazla iyimserlik kazandıracaktır" dedi.

Apple, çığır açan teknolojiyi bünyesine katma konusunda ilk hamle avantajına sahip olan Alphabet ve Microsoft gibi diğer teknoloji devlerinin tam tersine, şimdiye kadar yapay zeka konusunda büyük adımlardan geri durdu.

Apple yorum yapmaktan kaçındı

Enflasyonu dizginlemeye yönelik yüksek faiz oranları tüketici güvenini bozdu ve genellikle daha pahalı olan elektrikli araçlara olan talebin yavaşlamasına yol açarak endüstrinin işleri kesmesine ve üretimi azaltmasına yol açtı.

EV pazar lideri Tesla da dahil olmak üzere birçok büyük otomobil üreticisi, bazı planlarının tamamen aküyle çalışan arabalar yerine hibritlere odaklanmasıyla yatırımlarını geri çekmeye karar verdi.

Apple, on yıl önce kendi kendini süren araçlara olan ilginin Silikon Vadisi'ni kasıp kavurması sırasında, şirket içinde otomobil çalışmaları bilindiği üzere Titan Projesi'ni başlattı.

Reuters, 2020'de Apple'ın 2024 veya 2025 gibi yakın bir tarihte bir araç piyasaya sürmeyi düşündüğünü bildirmişti.

Ancak COVID-19 salgını küresel otomotiv endüstrisini sekteye uğratmadan önce bile ilerleme eşitsizdi.

Apple, yazılım yaklaşımını yeniledikten sonra 2019 yılında gruptan 190 çalışanını işten çıkarmıştı.

Konsept otomobilin tasarımı da, geleneksel otomotiv tasarımından ayrılan radikal, direksiyonsuz otonom bir araçtan, gelişmiş sürücü destek özelliklerine sahip daha geleneksel bir otomobile doğru değişti.