29 Şub 2024 - 00:19- Gündem

Apple'dan flaş karar

Apple Inc logosu, Manhattan, New York, ABD'deki 5th Avenue'deki Apple mağazasının girişinde asılı görülüyor.Konuya yakın bir kaynağın Salı günü Reuters'e verdiği demeçte, iPhone üreticisinin projeyi başlatmasından on yıl sonra Apple'ın elektrikli otomobil üzerindeki çalışmaları iptal ettiği belirtildi