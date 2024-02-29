T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ 2023/6578 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/6578 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, Temelli Mahalle/Köy, Köy içi Mevkii, 152 Ada, 2 Parsel, 3.Kat 10 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.

Kombi ve kalorifer petekleri mevcuttur. Taşınmaz keşif anında doludur.

Adresi : Temelli Gazi Mahallesi Sarmaşık Sokak No:2 Daire:10 Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 1.251,00 m2

Arsa Payı : 100/1251

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 2.770.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 11:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 11:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 11:12

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.