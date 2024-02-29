T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ 2023/2298 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2298 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 46480 Ada, 1 Parsel, B1 BLOK KAT 2 No:16 taşınmazın tam hissesi satılığa çıkarılmıştır. Taşınmaz keşif anında kiracı tarafından kullanılmaktadır. Diğer bilgiler taşınmaza ilişkin ilan ve dosya içerisinde mevcuttur.
Adresi : Göksu Mahallesi 86.Sokak Metrokent Sitesi No:4/1 B1 Blok Daire No:16 Etimesgut / Ankara -Yüzölçümü : 12.290,00 m2 - Arsa Payı : 314/122900
İmar Durumu :Var Kıymeti : 1.700.000,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 10:18
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:18
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 10:18
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 10:18
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.