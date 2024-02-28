Elektrik akıma kapılıp yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Meydan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Emir Hüseyin Ay, elektrik arızasını onarmak için yüksek gerilim hattı direğine tırmandı. Çevredeki vatandaşların uyarılarına rağmen direğe çıkan Ay, bir anda akıma kapıldı ve direkte asılı kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine DEDAŞ, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Direkteki akımın kesilmesinin ardından Ay, bulunduğu yerden indirilerek ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.