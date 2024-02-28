28 Şub 2024 - 22:17- Gündem G:

Elektrik akıma kapılıp yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde elektrik arızasını onarmak için çıktığı yüksek gerilim hattı direğinde akıma kapılan Emir Hüseyin Ay, (17), yaralandı.

Elektrik akıma kapılıp yaralandı mask
Elektrik akıma kapılıp yaralandı
Elektrik akıma kapılıp yaralandı
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, akşam saatlerinde Meydan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Emir Hüseyin Ay, elektrik arızasını onarmak için yüksek gerilim hattı direğine tırmandı. Çevredeki vatandaşların uyarılarına rağmen direğe çıkan Ay, bir anda akıma kapıldı ve direkte asılı kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine DEDAŞ, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Direkteki akımın kesilmesinin ardından Ay, bulunduğu yerden indirilerek ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

# bir, için, olay, Polis, edildi, ilgili, Sağlık

28 Şub 2024 - 22:17 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL