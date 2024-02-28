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Hele, Bakan Güler'i ağırladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile buluştu.

Hele, Bakan Güler'i ağırladı mask
Hele, Bakan Güler'i ağırladı
Hele, Bakan Güler'i ağırladı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saraybosna temasları kapsamında Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile bir araya geldi. Bakan Güler, Savunma Bakanlığı'na gelişinde mevkidaşı Zukan Helez tarafından askeri törenle karşılandı. Tören sonrası her iki bakanın başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirilerek, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. 

Güler, Bosna Hersek Başkanlık Konseyini ziyaret etti

Bakan Güler, daha sonra Bosna Hersek Başkanlık Konseyini ziyaret etti. Güler, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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28 Şub 2024 - 21:41 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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