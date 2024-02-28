Hele, Bakan Güler'i ağırladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saraybosna temasları kapsamında Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile bir araya geldi. Bakan Güler, Savunma Bakanlığı'na gelişinde mevkidaşı Zukan Helez tarafından askeri törenle karşılandı. Tören sonrası her iki bakanın başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirilerek, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Güler, Bosna Hersek Başkanlık Konseyini ziyaret etti
Bakan Güler, daha sonra Bosna Hersek Başkanlık Konseyini ziyaret etti. Güler, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.