- Yaşam

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Çanakkale'de, etkili olan yoğun sis nedeniye görüş mesafesi düştü, boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı mask
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
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Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 17.30 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

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28 Şub 2024 - 20:51 DHA Çanakkale- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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