Trabzonspor tam gaz ilerliyor

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Başakşehir'i Edin Visca'nın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Edin Visca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Visca, "Öncelikle takım arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 90 dakika oyunu biz kontrol ettik. Fazla pozisyona girdik, rakip takıma fazla pozisyon vermedik. Son haftalarda yeni takım ruhu kurmaya başladık. Benim için en önemlisi o. Turu geçtik ama yarı finalde 2 maç var. Bizim hedefimiz kupa. Ligde 3. olmak. Doğru yoldayız. İnşallah devam edeceğiz. Takım olmak önemli. Gol atmak, asist vermek tabi ki herkesi mutlu ediyor. Ama ben öncelikle takım için oynuyorum. Gol attım turu geçtik. Futbolda geçmiş yok. Maç bitti, yeni maç Pazartesi. Onun için hazırlanıyoruz. Ben maçlara öyle bakıyorum" dedi.

"Bunu devam ettirmemiz gerekiyor"

Bakasetas ve Abdulkadir Ömür’ün takımdan ayrılışına ilişkin soru üzerine konuşan Visca, "Çok önemli 2 insan vardı. Kaybettik. Futbolda bunlar oluyor. Normal şeyler. Trabzonspor’un camiasının değerini biliyorum. Burada oynamak gurur veriyor. Yeni gelen takım arkadaşlarıma Uğurcan, Denswil ve Enis ile beraber Trabzonspor’u değerini her gün anlatıyoruz. Burada önemli olan kendini vermek. Takım olarak güçlü olmak, birbirini destek vermek. Takım olarak bunu son haftalar vermeye başladık. Çok iyi gidiyoruz. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor büyük bir camia. Her maçı kazanmak gerekiyor"

Futbolda geçmişin olmadığını kaydeden Visca, "Futbola 16 yaşında başladık. Geç başladık. Şu ana kadar her gün 24 saat futbolu yaşıyorum. Futbolun değerini çok iyi biliyorum. Futbolda geçmiş yok. Bugün gol atıyorsun, asist veriyorsun ama yarın yeni bir maça çıkıyorsun. Her gün doğru yaşamak ve çalışmak. Futbol her zaman karşılığını veriyor. Kendimi iyi hissediyorum. Kendime iyi bakıyorum. Burada kupalar kazanmak istiyorum. Hoca geldikten sonra takıma toparlamak için en önemlisi takım olmak, gol yememek. Ondan sonra hücumda çalışmaya başladık. Beşiktaş maçında çok iyi oynadık. Ondan sonra sonuçlar karşıya dönmeye başladı. Sabırlı ve planlı oynuyoruz. Her hafta iyiye ve ileriye gidiyoruz. Çok fazla maç bizi bekliyor. Takımın ruhunu korumak böyle bir başladık. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Daha bir şey kazanmadık. 10 maç daha var. Kupada yarı final var inşallah final olacak. Trabzonspor büyük bir camia. Her maçı kazanmak gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.