Ümraniye'de otomobil yandı

Ümraniye TEM Otoyolu’nda seyir hakindeki otomobilde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu, Dudullu mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.