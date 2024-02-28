İmamoğlu: "Biz denetlenmekten asla kaçmayız"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'da düzenlenen 'Halkı Buluşması' programına katıldı. İmamoğlu, “Kiptaş şirketimizi bolca müfettiş gelip didik didik ettiler. Mercek altına aldılar. Kiptaş'ı bizden önce 12 yıl boyunca hiç denetlemediler, biliyor musunuz? Ama size söyleyeyim, halkımıza, milletimize hizmet eden biz, şeffaflığı en önemli prensip kabul eden biz denetlenmekten asla kaçmayız, kaçınmayız. Bizi denetleyin kardeşim. Çünkü bizim milletimize hesap verme zorunluluğumuz var, çıkar veririz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa’da düzenlenen 'Halk Buluşması' programına katıldı. İmamoğlu, “2019’da Temmuz ayında görevime başladım biliyorsunuz, 3 ay geç başladık. Tüm belediye başkanlarından daha az görev yapıyorum aslında, 3 ay. Yani aslında üç ayımızı ne yaptılar? Çaldılar. Milletin, hakkı olan o, üç ayı elimizden haksızca, hukuksuzca çaldılar. Ama bu milletin başına da ilk kez geldi bu arada. Yani herkes beş yıl görev yaptım diyor. Biz neredeyse dört buçuk yıl yaptık diyebiliyoruz. Ben size söz vermiştim. Allah'ım beni önce aileme sonra milletime mahcup etme. Ben bu duayla yola çıkmıştım. Çok çalışmaya bütün arkadaşlarımla gayret ettim. Gece gündüz çalışarak onları çalışkanlığımızla 18 günde deli ettim. 5 yılda çıldırtacağım demiştim, vallahi çıldırdılar. Bundan sonra göreceksiniz bu kardeşiniz, bu ağabeyiniz, bu evladınız erdemli ahlaklı bir şekilde çalışmaya ve sizlere hizmet etmeye, bir kuruşunuza bile sıkıntı getirmemeye, zeval getirmemeye hepinizin huzurunda söz veriyorum" diye konuştu.

“ŞEFFAFLIĞI EN ÖNEMLİ PRENSİP KABUL EDEN BİZ, DENETLENMEKTEN ASLA KAÇMAYIZ"

İmamoğlu, “Bizim, belediyelerin işi biraz zor, diğer arkadaşlara göre. Bizim ziyaretçimiz çok oluyor. Ankara'dan çok gelen giden oluyor. Adı müfettiş vesaire, olsun gelsin. Biz belediye işi yapıyoruz, kamu işi yapıyoruz. Bizi denetlesinler. Yeter ki adaletli denetlesinler. Hatta ve hatta diyoruz ki bizi denetlediğinizin 10’da biri kadar onları denetleyin, fazlası değil. Şimdi bakın, her daim mercek altına alındık. Kiptaş şirketimizi bolca müfettiş gelip didik didik ettiler. Mercek altına aldılar. Kiptaş'ı bizden önce 12 yıl boyunca hiç denetlemediler, biliyor musunuz? Ama size söyleyeyim, halkımıza, milletimize hizmet eden biz, şeffaflığı en önemli prensip kabul eden biz denetlenmekten asla kaçmayız, kaçınmayız. Bizi denetleyin kardeşim. Çünkü bizim milletimize hesap verme zorunluluğumuz var, çıkar veririz" şeklinde konuştu.