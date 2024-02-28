Erbakan: "En yüksek oyu almak için mücadele içindeyiz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç'la birlikte Çankaya Sokullu Halk Pazarı'nı ziyaret etti. Pazar esnafı ile sohbet eden Erbakan'a meyve ikram edildi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisine yönelik "Bizden ayrılanları aday gösteriyorlar" dediğini belirterek, " Bir İYİ Parti milletvekili de biliyorsunuz İYİ Parti'den istifa etti, Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin Eskişehir adayı oldu. Bunlar siyasetin içinde olan şeyler. Dolayısıyla biz de en yüksek oyu almak için bir mücadele içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

'EN ÖNEMLİ KONU EKONOMİK SORUNLAR'

Teşkilatlar ve halkla beraber seçim çalışmalarının içerisinde olduklarını belirten Erbakan, "En önemli konu, ekonomik sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle de emekli maaşlarının açlık sınırının yarısı seviyesinde olması. Açlık sınırı, son açıklanan rakamlara göre 19 bin TL'yi, yoksulluk sınırı ise 52 bin TL'yi geçti. Bu hesapla Türkiye'de halkın yüzde 45'i açlık sınırının altında bir gelire sahip. Yüzde 85'i de yoksulluk sınırının altında bir gelire sahip. Böyle bir ortamda aslında bir belediye seçimi yapıyoruz; ama çoğunlukla ekonomik şartlardan şikayetler ve bu seçimde de bununla ilgili halkın bir mesaj verme isteğini görüyoruz. Tabi Yeniden Refah Partimize her yerde olduğu gibi burada da bir teveccüh var. İnşallah hayırlı olur" dedi.