Şizofreni hastası, Atatürk heykeline saldırdı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şizofreni hastası bir kişi elindeki balyozla Atatürk heykeline saldırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, şüpheli gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Ömercikler Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, elindeki balyozla Atatürk heykeline vurarak saldırdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin şizofreni hastası olduğu öğrenildi. Saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.