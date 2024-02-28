Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şizofreni hastası bir kişi elindeki balyozla Atatürk heykeline saldırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, şüpheli gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Ömercikler Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, elindeki balyozla Atatürk heykeline vurarak saldırdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin şizofreni hastası olduğu öğrenildi. Saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Şizofreni hastası, Atatürk heykeline saldırdı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şizofreni hastası bir kişi elindeki balyozla Atatürk heykeline saldırdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.