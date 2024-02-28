TBMM'de, '28 Şubat' tartışması yaşandı

TBMM Genel Kurulu'nda, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de içinde yer aldığı 8'inci Yargı Paketi'nin görüşmelerine başlandı. Görüşmelerin başlamasının ardından AK Partili ve CHP'li vekiller arasında ' 28 Şubat' tartışması yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın konuya ilişkin, "Bugün '28 Şubat Postmodern' darbesinin üzerinden 27 yıl geçti. Ancak 28 Şubat'ın bize anımsattığı başka şeyler var. 28 Şubat'ta Deniz Gezmiş doğdu. Deniz Gezmiş'i saygıyla anıyoruz. Türkiye'de darbelerin eğer tarihini yazacaksak, doğru bir analizini yapacaksak; bu darbelerden kim yararlandı, kim zarar gördü, arkasında dinamikler neydi ona bakmalıyız. Uslanmazsınız. Bütün bu süreç sizi 15 Temmuz'a getirdi. İkaz ettik. Tarikatlar yalnızca devlete sızmadılar, koalisyon ortağınızdı. 'Bunlar sizi de yiyecekler' dediğimiz zaman bu kürsülerde bize saldırdınız. Sonra 15 Temmuz geldi. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik durdu. Tereddütsüz durdu. Bu Meclisi kapattırmadı. Siz ne yaptınız; OHAL ilan ederek bu Meclisi çalıştırmadınız. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile bu memleketi bir cehenneme çevirdiniz" dedi.

'BİN YIL SÜRECEK' DENİLEN GARABET TARİHİN ÇÖP SEPETİNDE YERİNİ ALDI'

Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, söz aldı. Yenişehirlioğlu bugünün 28 Şubat tarihi olduğunu hatırlatarak, şöyle dedi:

"Milletimizin inancını, iradesini, değerlerini hiçe sayanlar tarafından demokrasi tarihimize adeta kara leke olarak geçirilen üzücü bir gün. 'İrticaya karşı başlatıldığı' iddia edilen sistematik uygulamalar ile kıyafetlerinden veya dini hassasiyetlerinden ötürü başta memurlar ve üniversite öğrencileri olmak üzere birçok vatandaşımız ağır mağduriyetler yaşamış, din ve vicdan hürriyetleri ihlal edilmiştir. Ayrıca binlerce başörtülü öğrenci okullarından uzaklaştırılmış, kat sayı uygulamaları ile eğitimde fırsat eşitliği ortadan kaldırılmak suretiyle eğitime erişim hakları da engellenmiştir. Hatta 'ikna odaları' kurularak yapılan özel görüşmeler yoluyla öğrencilere psikolojik şiddet uygulanmıştır. 'Topuk selamı' ile siyaset yapanlar, namlusunu halka doğrultanlar, demokrasimizi tank paletleri altında ezmeye çalışanlar ve halktan aldıkları iradeyi vesayetçilere peşkeş çekenler tarihten silindiler. 'Bin yıl sürecek' dedikleri garabetleri de tarihin çöp sepetinde yerini aldı."