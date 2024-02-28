En çok indirilen uygulama oldu

Küresel teknoloji şirketi ve kripto para borsası OKX, dün İstanbul’da gerçekleştirdiği lansmanla OKX TR’yi tanıttı. Türkiye'deki kullanıcılarına özel yerel platformu OKX TR, lansmanın ardından ilk gününde App Store'da en çok indirilenler arasında finans kategorisinde birinci, genelde ise ikinci sırada yer aldı.

"50 BİNDEN FAZLA YENİ KULLANICI ELDE ETTİK"

Türkiye pazarına iddialı bir giriş yaptıklarını söyleyen OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, “Rakiplerimize kıyasla hızlı bir çıkış yakaladık. 50 binden fazla yeni kullanıcı kazanımı elde ettik. Türkiye pazarına açılacağımızı Mayıs 2023'te duyurmuştuk. O günden bu yana artan ilgiyi yakından takip ediyorduk. OKX Başkanı Hong Fang’ın da katıldığı dünkü lansmanımızın ardından kısa sürede gelen talep, OKX’in dünyada olduğu gibi Türkiye pazarında da ne kadar iddialı olduğunu kanıtladı” diye konuştu.

“YATIRIMCILAR DİLEDİKLERİ ZAMAN ANINDA PARA ÇEKEBİLECEK”

Türkiye’deki kullanıcıların, yerel platform sayesinde 7 gün 24 saat Türk lirası ile kripto satın alabileceğini ve doğrudan banka hesaplarını kullanarak para yatırma ve çekme işlemleri yapabileceklerini hatırlatan Çamır, “Yatırımcılar diledikleri zaman anında para çekebilecek ve önde gelen kripto para birimlerini, OKX TR üzerinden Türk lirası cinsinden alıp satabilecek” dedi.

OKX TR HAKKINDA

Marka tarafından edinilen bilgilere göre; OKX TR, Türkiye’deki kullanıcılara USDT/TRY, BTC/TRY ve ETH/TRY de dahil olmak üzere yaygın kripto para çiftlerinde işlem yapabilecekleri ve gelişmiş kripto özelliklerinden yararlanabilecekleri güçlü bir platform sunuyor. Lansmanla birlikte kullanıcılar çeşitli bankalar aracılığıyla, doğrudan Türk lirası yatırma-çekme işlemleri de dahil olmak üzere yerelleştirilmiş özelliklere erişiyor. OKX TR ekibi, 7 gün 24 saat yerel müşteri hizmetleri sunarak kullanıcılarına ihtiyaç duydukları anda, hızlı bir şekilde kapsamlı yardım ve destek sunuyor.