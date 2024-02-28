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Fenerbahçe'den Dursun Özbek hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Fenerbahçe'den Dursun Özbek hakkında suç duyurusu mask

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı şahsın, 27.02. 2024 ve 06.11.2023 tarihinde yaptığı haddini, sınırını aşan, toplumu kin ve düşmanlığa teşvik etme niteliğindeki açıklamaları kamuoyunun malumudur.

İlgili şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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28 Şub 2024 - 18:14 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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