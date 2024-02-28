Hull City ve taraftarları Türkiye'ye geliyor

İngiltere Championship ekibi Hull City, 18-23 Mart tarihleri arasında Antalya’da kamp yapacak. İngiliz ekibini kampta taraftarları da yalnız bırakmayacak. Hull City’nin resmi hesabından yapılan 'Tigers on Tour' kampıyla ilgili paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hull City taraftarları özel uçakla Antalya’ya gelerek hem doyasıya tatil yapacak hem de takımının kamp programını yakından takip edecek. Hull City kulübü, İngiltere ve Türkiye arasında kültürel köprü olmaya devam ediyor. Regnum Carya'da kamp yapacak ve burada bir de hazırlık maçı oynayacak İngiliz ekibinin taraftarları ise Kremlin Palace’ta konaklayacak. Taraftarlar takımlarının antrenman ve hazırlık maçlarını izleyecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.