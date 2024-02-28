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Hull City ve taraftarları Türkiye'ye geliyor

İş insanı Acun Ilıcalı, takımının Mart ayında Antalya'da yapacağı kampa, 100 Hul City taraftarını da getirecek.

Hull City ve taraftarları Türkiye'ye geliyor mask
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İngiltere Championship ekibi Hull City, 18-23 Mart tarihleri arasında Antalya’da kamp yapacak. İngiliz ekibini kampta taraftarları da yalnız bırakmayacak. Hull City’nin resmi hesabından yapılan 'Tigers on Tour' kampıyla ilgili paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hull City taraftarları özel uçakla Antalya’ya gelerek hem doyasıya tatil yapacak hem de takımının kamp programını yakından takip edecek. Hull City kulübü, İngiltere ve Türkiye arasında kültürel köprü olmaya devam ediyor. Regnum Carya'da kamp yapacak ve burada bir de hazırlık maçı oynayacak İngiliz ekibinin taraftarları ise Kremlin Palace’ta konaklayacak. Taraftarlar takımlarının antrenman ve hazırlık maçlarını izleyecek.

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28 Şub 2024 - 17:45 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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