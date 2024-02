"Trafikteki kazaların yüzde 100'ü insan hatası"

Programda konuşan Bakan Tekin, " Her öğrencimiz yılda en az 40 saat sosyal sorumluluk projelerinde yer alacak. Öğrencilerimizin toplumsal hayatın bir parçası, topluma uyum sağlamış birer bireyler olarak yetişsin diye bu tür değişiklikler yaptık" dedi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Zeytinburnu Fatma Süslügil İlkokulu'nda "Trafikte Küçük Hata Yoktur Sosyal Sorumluluk Projesi Lansmanı" na katıldı. Bakan Tekin'e Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy eşlik etti.

"TRAFİKTEKİ KAZALARIN YÜZDE 100'Ü İNSAN HATASI"

Programda konuşan Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Burada bu kadar veliyi bulmuşken şu bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz hem temel eğitim hem ortaeğitim düzeyindeki öğrencilerimizin bu tür sosyal sorumluluk projelerinde içerisinde yer almasını arzu ediyoruz, istiyoruz. Mevzuatımızda da ona göre değişiklik yaptık. Her öğrencimiz yılda en az 40 saat sosyal sorumluluk projelerinde yer alacak. Gelişmiş batı ülkelerinin dizilerini seyrediyorsunuz orada çok fazla var bunlar. Öğrencilerimizin toplumsal hayatın bir parçası, topluma uyum sağlamış, toplumla beraber hareket eden bireyler olarak yetişsin diye bu tür değişiklikleri yaptık. Bunu hayata geçirdik bu birincisi. İkincisi, bu projenin sloganı. Hepimiz hata yapıyoruz. Geriye dönüp baktığımızda her hatamıza kendi zihnimizde bir meşruluk gerekçesi üretiyoruz. Üretmeyelim arkadaşlar. Hata yaptım ama niye yaptım diye sormayın kendinize. Eğer 'Hata yaptım ama şunun için yaptım', 'Hata yaptı ama şu da şunu yaptı' derseniz, bu konularda kendimizi düzeltmeyiz. Sizden istirhamım hatalarınızı meşrulaştıracak gerekçeler üretmeyin.Gerçekten de trafiteki küçük hataların bedeli ağır oluyor.Yüzde 99 gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Trafikteki bu tür kazaların yüzde 99’u insan hatasından kaynaklanıyor. Bence yüzde 100’ü insan hatasından kaynaklı. Yüzde 1 makineye ya da yola atfettiğimiz hata da nihayetinde onu inşa eden insandan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu hatalarda kaybettiğimiz her canın muhasebesini ayrıca yapmalıyız. Kaybettiğimiz her ekonomik değerin muhasebesini ayrıca yapmalıyız. Burada kul hakkından tutun ülke millet zararına kadar her türlü konu sözkonusu" dedi

"SIFIR ATIK VE ÇEVREYLE İLGİLİ FARKINDALIK OLUŞTURULMASI LAZIM"

Tekin açıklamalarının devamında, "Aynı duyarlılığı diğer insanlar üzerinde olduğu kadar kullandığımız tükettiğimiz çevresel değerler üzerinde de sorumluluklarımız var. Sıfır atık ve çevreyle ilgili farkındalık oluşturulması da bizim için önemli. Bu sorumluk bizim dışımızda dünyada yaşayan bütün insanların hakkı olduğunu düşünürsek oraya karşı da sorumlu davranmak zorundayız. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu konuda üstümüze düşeni yapmaya çaba sarf ediyoruz. Bizim de kusurlarımız var, biz de kusurlarımızı eksiklerimizi düzelteceğiz. Burada bu kadar veli varken sizden de istirhamım eğitim öğretim ya da toplumsal konulardaki farkındalık sadece ve sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarında ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenleri tarafından verilmez. " diye konuştu. Bakan Tekin hediye takdiminin ardından okul bahçesindeki öğrencilerin stantlarını gezdi.

Ahmet YEŞİLMENUğur ŞAHİN/ İSTANBUL