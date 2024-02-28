Toprak Sincanlı hanımların ellerinde sanata dönüşüyor

Meslek edindirme ve hobi adına birçok dalda eğitim veren Sincan Belediyesi özellikle kadınları desteklemeyi sürdürüyor. Sincanlı hanımlar, hayallerini sanata dönüştürdüğü Seramik kursuna yoğun ilgi gösteriyor. Toprağa şekil vererek mutfak eşyasından dekoratif ev aksesuarlarına kadar birçok ürün ortaya koyan kursiyerler hem el becerilerini geliştiriyor, hem de sanatsal yeteneklerini ortaya koyarak yeni bir meslek edinme imkanı buluyor.

“Terapi Gibi Sanat”

Değişik tekniklerle birçok ürün yapmayı öğrendiklerini ifade eden kursiyerler seramik sanatının kendilerine terapi gibi geldiğini aynı zamanda eğitim sonunda elde edindikleri bilgilerle gelir de sağladıklarını vurguladı.

Seramik kursunda hafta içi Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri tam gün eğitim veriliyor.

Seramik sanatının yanı sıra cam, çini, ebru, yabancı dil, diksiyon, iğne oyası, bilgisayar, kodlama, takı, kanaviçe, resim, e ticaret, işaret dili gibi 39 branşta 74 farklı eğitim veriliyor. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar yıl boyunca “e-belediye kurs kayıt” kısmından tercihini yapabiliyor. Kursiyerler eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaya sahip oluyor.