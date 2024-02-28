Kağıt havluların arasından kaçak göçmen çıktı

Polis ekiplerinin Diyarbakır merkezli 6 ilde 5 aylık bir takibin ardından gerçekleştirdiği göçmen kaçakçılığı operasyonunda, kağıt havlu kolilerinin arasında gizlenmiş bazı kişiler yakalandı. Operasyonda 160 düzensiz göçmen yakalanırken, 31 organizatör gözaltına alındı ve bunlardan 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır merkezli Van, Şanlıurfa, Gaziantep, İzmir ve Düzce’de göçmen kaçakçılığıyla ilgili 5 ay boyunca yapılan çalışmada belirlenen şüphelilerin hesaplarında 10 milyon TL’nin üzerinde hareketlilik tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’nın da destek verdiği 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda İran sınırından TIR, kamyonet ve otomobillerle taşınan 160 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerden bazıları kağıt havlu kolilerinin arasından çıkarken, hava düzenekleri yerleştirilmiş özel bölmeler bulundu. İran uyruklu suç örgütü lideri de dahil olmak üzere gözaltına alınan 31 organizatörden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrolle olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı. Yakalanan göçmenler ise geri gönderme merkezlerine götürüldü.