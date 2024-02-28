Çankırı'da 62 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce, 19-25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalandı.
Kaçakçılık operasyonunda ise 2 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken yapılan operasyon ve denetimlerde, 5 gram narkotik madde, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, avlanma ve izin belgesi bulunmayan 2 şahsa 9 bin 76 lira para cezası kesildi.
Ayrıca, 233 araç sürücüsüne 559 bin 232 lira para cezası kesildi, 60 araç trafikten men edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.