Çankırı'da 62 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce, 19-25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalandı.

Kaçakçılık operasyonunda ise 2 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken yapılan operasyon ve denetimlerde, 5 gram narkotik madde, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, avlanma ve izin belgesi bulunmayan 2 şahsa 9 bin 76 lira para cezası kesildi.

Ayrıca, 233 araç sürücüsüne 559 bin 232 lira para cezası kesildi, 60 araç trafikten men edildi.