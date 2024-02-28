- Gündem

Recep Tayyip Erdoğan'dan '28 Şubat' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz" dedi

Recep Tayyip Erdoğan'dan '28 Şubat' paylaşımı mask

Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat'ın yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Erdoğan, "Milletimiz 28 Şubat’ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan'dan '28 Şubat' paylaşımı

# Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat, Paylaşım, bir, sosyal, Destek, Zaman

28 Şub 2024 - 14:28 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL