Recep Tayyip Erdoğan'dan '28 Şubat' paylaşımı

Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat'ın yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Erdoğan, "Milletimiz 28 Şubat’ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz" dedi.