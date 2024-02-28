Netflix ile Ankara Bilim Üniversitesi güçlerini birleştiriyor

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bilim Üniversitesi, geleceğin VFX sanatçılarını yetiştirmek üzere “Netflix ile Görsel Efekt (VFX) Dünyasına Giriş” adlı eğitim programını duyurdu. Program, 28 Şubat - 5 Haziran tarihleri arasında, Anima Okul’un da desteğiyle gerçekleşecek. Bu özel eğitim, 15 şanslı öğrenciye “Modelling”, “Texture”, “Render-Lighting” ve “VFX compositing” gibi alanlarda derinlemesine bilgi sunacak.

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, bu iş birliğinin önemini vurgulayarak, üniversitenin yaratıcılığı ve yeni düşünce biçimlerini temel alan yaklaşımını öne çıkardı. Netflix Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili ise, genç yetenekleri sektöre kazandırma konusundaki kararlılıklarını belirtti.

Bu program, hem profesyonel becerilerin geliştirilmesi hem de teorik bilginin pekiştirilmesi açısından öncü bir adım olarak görülüyor."