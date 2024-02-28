PFDK’dan Mendes’e ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 28.02. 2024 tarih ve 55 sayılı toplantısında almış olduğu karar şu şekilde:
“VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu RYAN ISAAC MENDES’in, 25.02.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.