- Spor

PFDK’dan Mendes’e ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’in 27’nci haftasında oynanan Fatih Karagümrük - Alanyaspor mücadelesinde rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Fatih Karagümrük forması giyen Ryan Mendes’e 2 maç men cezası verdiğini açıkladı.

PFDK’dan Mendes’e ceza mask

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 28.02. 2024 tarih ve 55 sayılı toplantısında almış olduğu karar şu şekilde:

“VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu RYAN ISAAC MENDES’in, 25.02.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.”

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28 Şub 2024 - 13:06 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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