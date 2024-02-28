PFDK’dan Mendes’e ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 28.02. 2024 tarih ve 55 sayılı toplantısında almış olduğu karar şu şekilde:

“VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu RYAN ISAAC MENDES’in, 25.02.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.”