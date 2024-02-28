Ölen babası için köydeki samanlığı müzeye çevirdi

Bartın'ın Ulus ilçesi, Uluköy'de yaşayan Remzi Altunsoy, 4 yıl önce vefat eden babası Fahri Altunsoy'un (73) anısını yaşatmak amacıyla 70 metrekarelik samanlığı bir müzeye dönüştürdü.

Altunsoy, müzede 200'e yakın eserin sergilendiğini belirterek, "Babamızın vefatından sonra hatıralarını yaşatmak için müze ev yaptırdık. Köyde yaşayanlar da geçmişte kalan eserlerin buraya konulmasını istedi" dedi.

Almanya'da maden işçisi olarak 31 yıl çalıştıktan sonra emekli olup Bartın'ın Ulus ilçesi Uluköy'deki babaevine dönen Fahri Altunsoy, 4 yıl önce çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Oğlu Remzi Altunsoy, köydeki evin yanındaki 70 metrekarelik samanlığı, babasının hatırasını yaşatmak için müzeye çevirdi. Makine mühendisi olan Remzi Altunsoy, 'Fahri Altunsoy Müze Evi' adını verdiği müzeye babasının Almanya'da çalıştığı dönemde Türkiye'ye gönderdiği mektuplar ve bazı özel eşyalarını koydu. Bölge halkı da müzeye, köyde kullandıkları eski eşyaları bağışladı. 200'e yakın eserin sergilendiği müze ziyarete açıldı.

'ANILARIN YAŞATILDIĞI BİR MÜZE'

Remzi Altunsoy, müzenin oluşum sürecini anlatarak, "Babam çocukluğunu Uluköy'de geçirdi. 1970 yılında gittiği Almanya'dan 2001 yılında kesin dönüş yaparak, köyüne döndü. 2020 yılında geçirdiği rahatsızlıktan sonra kaybettik. Her evlat gibi babamızın vefatından sonra hatıralarını yaşatmak için ne yapabiliriz deyip, buraya küçük bir müze ev yaptırdık. Burada babamıza ait kullandığı eşyaları yerleştirdik. Köyde yaşayanlar da müzeye yoğun ilgi göstererek, geçmişte kalan eserlerin buraya koyulmasını istedi. Biz de geçmişte yaşanan anıların yaşatıldığı bir müze haline getirdik. Müzemiz şu anda her açık durumdadır, buraya gelenler ziyaret edebilir. Gelecek nesillere geçmişte neler yaşandığını görmesini de istedik. Burada ağırlıklı olarak babamın eşyaları var. Ayrıca köydeki yaşayan vatandaşlarımızın göstermek istediği eşyaları da buraya yerleştirdik. 1960-1980 yılında kullanılan eşyaları burada sergiliyoruz" diye konuştu.