Öğrenciler sınıfta turşu kurdu

Ulaş İlkokulu sınıf öğretmeni Züleyha Gülmez, 1-A sınıfı öğrencileriyle çeşitli yiyecekleri kullanarak sınıfta turşu kurdu.
Gülmez, sağlıklı beslenmenin önemine dikkati çekmek için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.
Doğal turşunun sağlık açısından yararlı olduğunu belirten Gülmez, "Turşu, bağırsağın dostudur ve bu dostu hayatımıza dahil etmek istedik. Hem eğlenerek hem de yaparak ve yaşayarak öğrendik." dedi
Okul Müdürü Mehmet Aydın da öğrencilere sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak istediklerini kaydetti.
Sınıfta turşu kurmanın öğrencilere değişik geldiğini aktaran Aydın, "Hem yaparken eğlendiklerini hem de kendi ürünlerini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını gördük. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.