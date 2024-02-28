Gazetecilerden Gazze’ye giriş için açık mektup

Beril SÖNMEZ

ABD’li ünlü gazeteci Christiane Amanpour dahil birçok ABD’li ve İngiliz gazeteci, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) izni ve gözetimi olmaksızın Gazze’ye giriş için açık mektupla çağrıda bulundu. İngiltere merkezli SKY News tarafından yapılan açıklamada mektupta imzası bulunan gazetecilerin çalıştığı medya organları arasında Sky News, BBC, ITV, Channel 4, CNN, ABC, NBC ve CBS bulunuyor. ABD’de ve İngiltere’de bulunan İsrail ve Mısır Büyükelçiliklerine gönderilen açık mektupta şu ifadelere yer verildi;

“Gazze'deki savaşın üzerinden neredeyse beş ay geçmesine rağmen, yabancı gazetecilerin bölgeye girişine, İsrail ordusunun eşlik ettiği nadir geziler dışında hala izin verilmiyor.

İsrail ve Mısır hükümetlerini tüm yabancı medyanın Gazze'ye serbest ve sınırsız erişimine izin vermeye çağırıyoruz. İsrail hükümetine uluslararası gazetecilerin Gazze'de faaliyet göstermesine izin verdiğini açıkça belirtmesi ve Mısır makamlarına da uluslararası gazetecilerin Refah Sınır Kapısı'na erişimine izin vermesi çağrısında bulunuyoruz."

HER 4 GAZETECİDEN 3’Ü GAZZE’DE ÖLDÜ

ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), dün açıklama yaparak 2023 yılında dünya çapında 99 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğünü ve bunun, dörtte üçünden fazlasının Gazze’deki saldırılarda öldürüldüğünü duyurdu. CPJ açıklamasında “2023 küresel toplamı 2015'ten bu yana en yüksek rakamdır ve 2022'ye göre neredeyse yüzde 44'lük bir artış göstermiştir” denildi. CPJ verilerine göre 77 gazetecinin Gazze, Lübnan ve İsrail'de öldürüldüğünü, 22 kişinin ise bölge dışında hayatını kaybettiğini belirtti.