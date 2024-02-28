Altınordu kritik virajda

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta, Altınordu, cumartesi günü evinde Kırşehir FSK ile kritik bir maça çıkacak. Düşme hattında 16'ncı sırada bulunan ve 21 puanı olan Kırşehir ekibiyle, 1 basamak ve 3 puan üstünde yer alan İzmir temsilcisi arasındaki farkı açmak isteyen Altınordu, galibiyet halinde rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkaracak.
Kümede kalma yolundaki en önemli virajlardan birini kayıpsız dönmeyi hedefleyen kırmızı-lacivertliler, mağlubiyet halinde ise rakibine yakalanıp iyice strese girecek. Taraftarının önünde çıktığı son 2 randevuda Bursaspor'u 2-0, Adıyaman FK'yı 2-1 mağlup eden Altınordu, iç sahada 3'te 3 yapıp yoluna devam etmeyi hedefliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.