Altınordu kritik virajda

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta, Altınordu, cumartesi günü evinde Kırşehir FSK ile kritik bir maça çıkacak. Düşme hattında 16'ncı sırada bulunan ve 21 puanı olan Kırşehir ekibiyle, 1 basamak ve 3 puan üstünde yer alan İzmir temsilcisi arasındaki farkı açmak isteyen Altınordu, galibiyet halinde rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkaracak.

Kümede kalma yolundaki en önemli virajlardan birini kayıpsız dönmeyi hedefleyen kırmızı-lacivertliler, mağlubiyet halinde ise rakibine yakalanıp iyice strese girecek. Taraftarının önünde çıktığı son 2 randevuda Bursaspor'u 2-0, Adıyaman FK'yı 2-1 mağlup eden Altınordu, iç sahada 3'te 3 yapıp yoluna devam etmeyi hedefliyor.