Organlarıyla hayat verecek

Olay, Ortaköy ilçesi Cevizli köyünde 22 Şubat'ta meydana geldi. Amca çocukları Okan Tüfekçi (37) ve Kemal Soner Tüfekçi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Okan Tüfekçi, Kemal Soner Tüfekçi’ye tabancayla ateş etti. Başına ve vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Kemal Soner Tüfekçi, ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 5 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavide olan Tüfekçi’nin beyin ölümü gerçekleşti. Tüfekçi'nin organlarının yakınları tarafından bağışlanması üzerine, gerekli işlemler başlatıldı.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi’nden gelen ekip, yaklaşık 5 saat süren operasyon sonrası alınan kalp, karaciğer, 2 böbrek ile korneaları, organ bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere Ankara’ya götürdü. Jandarma ve polis olaydan sonra kaçan Okan Tüfekçiyi yakalamak için çalışmalarını sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.