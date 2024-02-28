'Kalkan-13' operasyonlarında 333 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı yürütülen 'Kalkan-13' operasyonları kapsamında 42 göçmen kaçakçısı ile 333 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; Diyarbakır merkezli Van, Şanlıurfa, Gaziantep, İzmir ve Düzce'de 31, Şanlıurfa'da 6, Adana'da 4, Batman'da ise 1 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını belirtti. Yerlikaya, şüphelilerden 23'ünün tutuklandığını kaydederek, "Ayrıca 333 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tüfeklere, çok sayıda cep telefonu ve sim kart ile çok miktarda dövize el konuldu. Operasyonları koordine eden valilerimizi, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığını, operasyonları düzenleyen kahraman polisimizi ve Göç İdaresi Başkanlığı'mızın personelini tebrik ediyorum" dedi.