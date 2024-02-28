Diyarbakır'da kaza: 3'ü ağır, 8 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Ali Emiri Caddesi 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Cahit A. idaresindeki 21 HO 1040 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BVY 613 plakalı kapalı kasa minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kapalı kasa minibüs, önce park halindeki otomobile ardından da bir lokantanın duvarına çarptı. Şehir içi yolcu minibüsündeki 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.