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Diyarbakır'da kaza: 3'ü ağır, 8 yaralı

Diyarbakır'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile kapalı kasa minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3’ü ağır, 8 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da kaza: 3'ü ağır, 8 yaralı mask
Diyarbakır'da kaza: 3'ü ağır, 8 yaralı
Diyarbakır'da kaza: 3'ü ağır, 8 yaralı
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Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Ali Emiri Caddesi 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Cahit A. idaresindeki 21 HO 1040 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BVY 613 plakalı kapalı kasa minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kapalı kasa minibüs, önce park halindeki otomobile ardından da bir lokantanın duvarına çarptı. Şehir içi yolcu minibüsündeki 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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28 Şub 2024 - 11:58 DHA Diyarbakir/ Yenişehir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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