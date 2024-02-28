28 Şub 2024 - 11:39- Asayiş G:

Uyuşturucu operasyonları: 101 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçıları ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 15 ilde eş zamanlı 'Narkoçelik-3' operasyonları düzenlendiğini, 101 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.

Uyuşturucu operasyonları: 101 gözaltı mask
Uyuşturucu operasyonları: 101 gözaltı
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Hakkari, İstanbul, Ağrı, Antalya, Diyarbakır, Van, Tekirdağ, Aydın, Bitlis, Kayseri, Afyonkarahisar, Denizli, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Isparta olmak üzere 15 ilde 'Narkoçelik-3' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Yerlikaya, operasyonlarda 101 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını ifade ederek, "Operasyonlarda 881 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle" dedi.

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28 Şub 2024 - 11:39 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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