Uyuşturucu operasyonları: 101 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Hakkari, İstanbul, Ağrı, Antalya, Diyarbakır, Van, Tekirdağ, Aydın, Bitlis, Kayseri, Afyonkarahisar, Denizli, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Isparta olmak üzere 15 ilde 'Narkoçelik-3' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Yerlikaya, operasyonlarda 101 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını ifade ederek, "Operasyonlarda 881 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle" dedi.