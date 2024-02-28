Mersin'de, sahte içki operasyonu

Mersin'in Silifke ilçesinde, sahte içki üretimi ve ticareti yapan 7 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke ilçesinde sahte içki üretimi ve ticaretini yapan kişilerin olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, sahte içki üretimi yapıp piyasa süreceklerin kimliğini belirleyerek Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama ve gözaltı kararıyla operasyon düzenledi. S.T., S.S., M.T., A.R., S.D., V.S. ve Y.S. adlı kişiler yakalanıp gözaltına alındı. Aramalarda 1 damıtma cihazı ile çeşitli türlerdeki toplam 150 litre sahte içki ve üretiminde kullanılan birçok malzemeye el koyuldu. Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Operasyonla ilgili soruşturma başlatıldı.