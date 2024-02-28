- Asayiş

Kayseri'de silahlı kavga

Kayseri'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan Alim Dede, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'de silahlı kavga mask
Kayseri'de silahlı kavga
Kayseri'de silahlı kavga
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Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Hakikat Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Alim Dede, tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dede, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Alim Dede, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Alim Deden'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

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28 Şub 2024 - 11:17 DHA Kayseri- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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