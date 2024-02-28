Kayseri'de silahlı kavga

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Hakikat Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Alim Dede, tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dede, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Alim Dede, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Alim Deden'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.