Ekonomik güven endeksi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayında ekonomik güven endeksinin yüzde 0,4 azalarak 99 değerine gerilediğini duyurdu.

TÜİK, Şubat 2024 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında azaldı. Ocak ayında 99,4 olan endeks, şubatta 99 değerini aldı. Şubat ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 79,3, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,9 oranında azalarak 102, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,6 oranında artarak 118,6, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında azalarak 114,5, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 91,8 oldu.