'Göz sulanması tehlikeli olabilir'

İSÜ Liv Hospital Bahçeşehir’den Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tezer Nur Gücükoğlu, göz sulanması hakkında açıklamalarda bulundu. Göz sulanmasının tanımını yapan Op. Dr. Gücükoğlu, “Göz sulanması, gözyaşının gözden taşacak şekilde artması, göllenmesi ve gözün dışına akmasıdır” diye konuştu. Göz sulanmasını tetikleyen etkenlerden bahseden Op. Dr. Gücükoğlu, “Göz enfeksiyonları, göze kaçan yabancı cisimler, güneş ışınları, rüzgar ve polenler, kimyasal maddeler akne tedavisinde ve romatizmal hastalıklarında kullanılan ilaçlar, görme kusurları ekran çalışmasının aşırı uzun ve yorucu olması, sigara dumanı, makyaj malzemelerinin göze kaçması ve alerjik olayları tetikleyen ev hayvanları göz sulanması sebebidir” ifadelerini kullandı.

GÖZDE KIZARIKLIK VE ŞİŞME GÖRÜLEBİLİR

Göz sulanmasında görülebilecek belirtilere değinen Op. Dr. Gücükoğlu, “Gözyaşı alt kapakta birikir, ıslak bir görünümü olur hatta dışarıya akar. Göz kapaklarında kızarıklık, şişme, salgı ve kurumuş sarı yeşil çapaklar olabileceği gibi bulanık görme, acı, kaşıntı, ışığa bakamama bulguları ve ağrı olabilir. Bu bulguların yanı sıra görmede azalma, göz kapaklarında genel ve bölgesel şişme, acı ve göz için de kızarıklık ve akıntı olabilir” şeklinde konuştu.

BÖCEK VE BİTKİLER DE SULANMA YAPABİLİR

Göz sulanmasının neden olduğuna değinen Op. Dr. Gücükoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Bakteriyel ve viral göz enfeksiyonları, gözün içini göz kapaklarını ya da her ikisini tutabilir. Göze yabancı cisim ve kimyasal madde kaçması, sanayide kornea tabakasına metalik, plastik, çimento ve fayans parçaları saplanabilir. Döküm parçaları korneada yara açabilir, üst göz kapağı altına yapışabilir. Kimyasal maddeler, asitler ve bazikler sulanma ve enfeksiyona yol açar. Açık havada rüzgarla göze ulaşan her türlü toz polen ve böcekler, bitkilerin küçük çanak yaprakları göze yapışıp sulanmaya neden olur. Ev ortamında ise her türlü kimyasal madde, çamaşır suyu ve deterjanlar gözde kızarıklar ve sulanmaya yol açar.”

RÜZGAR VE POLENLER TETİKLEYEBİLİR

Alerjik konjonktivitlerin de sulanmaya ve kaşıntıya yol açabileceğini söyleyen Op. Dr. Gücükoğlu, “Güneş ışığı ve polenler, bahar nezlesi dediğimiz duruma yol açar. Ev hayvanları kuşlar, akarlar ve ev tozları yine alerji sebepleridir. Çeşitli sebeplerle oluşan göz içi iltihapları, bunları oluşturan romatizmal hastalıklar ve Behçet hastalığı gözde sulanma ve kızarma yapabilir. İleri yaşlarda gözyaşı yapısındaki değişimler ve halk arasında ‘kuş kanadı’ denilen pterjium hastalığında açık havada çok fazla toza rüzgara maruz kalanlarda gözde sulanma ve batma olur. Akne tedavisi görenlerde immünosupressif ilaç kullanan romatizmal hastaların da gözlerinde sulanma, batma, yanma ve kum atılmış hissi olabilir” dedi.

BEBEKLERDE GLOKOM BELİRTİSİ OLABİLİR

Yenidoğan ve bebeklerde gözyaşı kanalı içinde açılmayan kapaklardan ötürü sulanma ve çapaklanma olabileceğini söyleyen Op. Dr. Gücükoğlu, “Ayrıca bebeklerde glokom göz tansiyonu ve gözde sulanma ile kendini belli eder. Kontakt lens kullanan kişilerde lensin göze uyumlu olmaması, kullanım süresini doldurması ve yırtılması sulanma yapabilir. Her türlü görme kusuru tedavi edilmezse gözde sulanma yapar. Ayrıca aşırı derecede uykusuz kalma, ekran çalışması, sıcak ve soğuk havaya maruz kalma ve sigara dumanı göz sulanmasına yol açar” açıklamasında bulundu.

MAKYAJ İŞLEMLERİ SULANMAYA NEDEN OLABİLİR

Her türlü göz ameliyatından sonra iyileşme sürecinde gözde sulanma olabileceğine de dikkat çeken Op. Dr. Gücükoğlu, “Günümüzde göze yapılan makyaj işlemleri (kirpik yapıştırma, eyeliner, dövme ve lifting) gözde sulanma ve kapak kenarı ödemi yapmakta, makyaj malzemelerinin (fondöten kapak kenarı kalemi ve pudra) göze kaçması da göz sulanması ve batmaya yol açmaktadır” dedi.

GÖZ SULANMASI TEHLİKELİ OLABİLİR

Göz sulanmasının tehlikeli olabileceğine değinen Op. Dr. Gücükoğu, “Tehlikelidir çünkü pek çok görmeyi tehdit eden göz hastalıklarının habercisidir. Tedavide geç kalınmamalıdır. Göz sulanması konjonktivit, blefarit, şalazyon, arpacık, glokom, katararkt, üveit, doğuştan ve sonradan olma gözyaşı kanalı tıkanıklığı ve bahar nezlesi habercisidir” ifadelerini kullandı.

MEDİKAL VE CERRAHİ TEDAVİLER UYGULANIR

Göz sulanmasının nasıl geçeceğini dile getiren Op. Dr. Gücükoğlu, “Göz muayenesi sonucunda tanı konulur ve buna uygun medikal ve cerrahi tedavi uygulanır. Bunun dışında, gözleri rahatlatmak için ılık-sıcak su ya da çay ile pansuman faydalı olabilir. Duruma göre kapak kenarı şampuanı ve temizleme jelleri de önerilmektedir” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARDA OKUL ÖNCESİ MUAYENE ÖNEMLİ

Tespit edilen hastalığa yönelik medikal ve cerrahi tedavi uygulandığını belirten Op. Dr. Gücükoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Göze yabancı cisim kaçan vakalarda yabancı cisim çıkartılır, temizlenir. Kimyasal yanıklarda göz bol su ve serum fizyolojik ile yıkanır, gerekirse kapalı tedavi uygulanıp kontrol muayenelerine çağırılır. Arpacık ve şalazyonda antibiyotikli damla ve pomadın yanında sıcak su ve çayla pansuman çok faydalıdır. Bütün kapak kenarı hastalıklarında, göze makyaj malzemelerinin kaçtığı durumlarda sigara dumanından kaçınmak gereklidir. Yenidoğanda gözyaşı kanalı tıkanıklarında göz hekimi kontrolünde yenidoğana verilebilecek göz damla ve kremleriyle tedavi uygulanıp takip edilmelidir. Doğumdan itibaren rutin göz muayenesi bebek üç aylık iken yapılmalıdır. İlerleyen zamanlarda çocuklarda okul öncesi muayene çok önemli ve göz tembelliklerini önleyicidir.”