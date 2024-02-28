- Spor

Halil Umut Meler'e saldırı davasında yeni gelişme!

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran tutuksuz 4 sanık, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu davada yargılanıyor. Ancak Adli Tıp Kurumu raporunun gelmemesi nedeniyle davanın duruşması 26 Haziran'a ertelendi

28 Şub 2024 - 10:35 DHA İstanbul- Spor

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