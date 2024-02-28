28 Şub 2024 - 10:05- Asayiş G:

FETÖ operasyonu; 3 gözaltı

İzmir'de, FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ operasyonu; 3 gözaltı mask
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma yürüttü. FETÖ/PDY'ye yönelik haklarında müzahir dernek kaydı, Bank Asya artan hesap kaydı ve örgütsel olarak yurt dışı gezilerine katıldıkları tespit edilen 3 şüpheli, bu sabah polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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28 Şub 2024 - 10:05 DHA İzmir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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