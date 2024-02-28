FETÖ operasyonu; 3 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma yürüttü. FETÖ/PDY'ye yönelik haklarında müzahir dernek kaydı, Bank Asya artan hesap kaydı ve örgütsel olarak yurt dışı gezilerine katıldıkları tespit edilen 3 şüpheli, bu sabah polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.